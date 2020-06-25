2020/06/25 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعموري يطالب بضرورة استبدال بعض مدراء دوائر الصحة في الوزارة والمحافظات لاخفاقهم بتطويق ازمة تفشي كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 21:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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