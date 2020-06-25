شاهد.. “يس عراق” ترافق هبوط طائرة المساعدات الإماراتية في مطار بغداد لدعم جهود العراق في مواجهة الجائحة

2020/06/25 | 21:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، إرسال طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لمواجهة فيروس كورونا.وقال القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى بغداد، محمد صالح الطنيجي: “أسهمت الإمارات في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن […]

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