الكاظمي: لن نسمح بمغامرات أطراف خارجية على أرضنا

2020/06/25 | 21:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رفض حكومته لـ"مغامرات" أطراف خارجية في العراق.

وقال الكاظمي، خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين، إن "التدخلات الإقليمية في العراق لن تنجح إلا اذا كان هناك طرف في الداخل يعمل على ذلك".

وأضاف، "يجب أن لانسمح بتدخلات تهدد السيادة العراقية أو النسيج الاجتماعي العراقي، ولن نسمح بمغامرات لأطراف خارجية في العراق".

وأشار الكاظمي، إلى أن "مستقبل العراق أهم من كلّ شيء، فالعراق ليس دولة هامشية، والمغامرة على أرضه غير مقبولة".

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