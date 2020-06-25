صالح يصادق على قانون لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعراق

2020/06/25 | 21:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، وشدد في الوقت نفسه وجوب ترشيد الأنفاق ا...

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