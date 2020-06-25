المالية النيابية: الاقتراض الداخلي سيحسم خلال 48 ساعة

2020/06/25 | 21:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس، بان الاقتراض الداخلي سيحسم خلال 48 ساعة.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مجلس النواب بعد تصويته يوم امس على قانون الاقتراض وحدد حجم الاموال التي يجب ان يتم اقتراضها بدات الحكومة بشكل فعلي في تطبيق مضامين القانون خاصة الخاصة بالاقتراض الداخلي مؤكدا […]

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