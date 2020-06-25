بمشاركة 90 دولة.. العراق يشارك في بطولة العالم للمواي تاي

2020/06/25 | 21:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، موافقته على المشاركة في بطولة العالم للمواي تاي المقرر اقامتها خلال شهر أيلول المقبل عبر الانترنت.وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “الاتحاد العراقي للمواي تاي، تلقى دعوة من نظيره الدولي للمشاركة في بطولة العالم المقرر اقامتها في شهر ايلول […]

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