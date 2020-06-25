التربية تعلن استرجاع المبالغ المالية لأكثر من 5051 موظفاً من مزدوجي الراتب

2020/06/25 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

بمتابعة واصرار وزير التربية لجنة التقاطع الوظيفي في الوزارة تنجز عملها وتنال إشادة ودعم دولة رئيس الوزراء

نتيجةً للمتابعة الجدية من معالي وزير التربية الاستاذ علي حميد مخلف في القضاء على ظاهرة مزدوجي الراتب في الوزارة ، لجنة التقاطع الوظيفي تعلن استرجاع المبالغ المالية لاكثر من ٥٠٥١ موظف في وزارة التربية بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية وديوان الرقابة المالي الاتحادي .

واشار السيد الوزير في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي الى انه عرض الاعمال التي انجزتها لجنة التقاطع الوظيفي بعد تسجيلها اكثر من (18062) مخالف على رئيس الوزراء والذي بدوره اثنى واشاد بعملها موجهاً جميع الوزارات بان تحذو حذو وزارة التربية من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي اثقلت كاهل الدولة ونخرت جسدها المالي .

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