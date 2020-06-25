شرار حيدر: باشرنا بإستبدال اسم ملعب الكرخ الى

2020/06/25 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

كشف رئيس الهيأة الادارية لنادي الكرخ شرار حيدر، الخميس، (25 حزيران 2020)، عن المباشرة بإستبدال اسم الملعب الكروي الخاص بالنادي الى (ملعب الساحر احمد راضي).

وقال حيدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أعمال استبدال اسم الملعب الى الساحر احمد راضي بدأت اليوم الخميس برفع الاسم القديم قبل المباشرة بوضع الاسم الجديد له تخليدا وتكريما للاعب الدولي احمد راضي الذي قدم بنفس الملعب عروضه التي مازالت عالقة في الذاكرة يوم كان لاعبا للرشيد".

ودُفن جثمان اللاعب العراقي، أحمد راضي، في مقبرة الكرخ ببغداد، بعد وفاته صباح الأحد الماضي في مستشفى النعمان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت اعراض المرض قد ظهرت على احمد راضي، السبت الموافق (13 حزيران 2020)، ونقل الى مستشفى ابن النفيس، ومنه الى ابن سينا، واستقر اخيرا في مستشفى النعمان الى حد وفاته.

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