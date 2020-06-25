2020/06/25 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
علق المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة النجف، سالم الحميداوي، على قرار المحافظة باعادة فرض حظر ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف تتحدث عن اصحاء فقدوا حياتهم فجأة بسبب كورونا وتؤكد: الفيروس وصل لمراحل مميتة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
علق المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة النجف، سالم الحميداوي، على قرار المحافظة باعادة فرض حظر ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف تتحدث عن اصحاء فقدوا حياتهم فجأة بسبب كورونا وتؤكد: الفيروس وصل لمراحل مميتة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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