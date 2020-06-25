صحة النجف تتحدث عن اصحاء فقدوا حياتهم فجأة بسبب كورونا وتؤكد: الفيروس وصل لمراحل مميتة

2020/06/25 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة النجف، سالم الحميداوي، على قرار المحافظة باعادة فرض حظر ا...





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