إحدى نواحي سنجار تفرض قيوداً جديدة للوقاية من كورونا

2020/06/25 | 21:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار في محافظة نينوى يوم الخميس قيود جديدة للوقاية من فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابات.

وقال مدير الناحية خديدا جوقي لوكالة شفق نيوز، إن خلية الإزمة في الناحية قررت فرض إجراءات جديدة بعد اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا بين صفوف قوات الجيش العراقي المتمركزة في محيط الناحية، وكذلك ظهور 8 حالات في قضاء تلعفر.

وأوضح أن الخلية قررت فرض حظر تجوال ليلي اعتبارا من يوم غد الجمعة ومن الساعة 6 مساء ولغاية 5 صباحا.

وأشار إلى منع التجمعات بأشكالها كافة واستمرار غلق المطاعم (بإستثناء خدمة التوصيل) وقاعات المناسبات والمقاهي والقاعات الرياضية والملاعب وعيادات الاطباء الخاصة.

وأفاد جوفي باستثناء محال بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه والخضراوات والمنظمات الانسانية وكذلك العوائل العائدة من المخيمات والافران والصيدليات، من اجراءات الحظر، على أن يلتزم الجميع بالتعليمات الصحية لبس الكمامات والكفوف واستخدام المعقمات، ويكون اوقات عملها من الساعة 6 صباحا لغاية 5 مساء حصرا ولا يسمح لهم بالبقاء بعد ذلك لأي سبب كان.

وأكد أن التعليمات تنص على الحفاظ على التباعد الجسدي مترين بين شخص وآخر، منوها إلى أنه يعمل بالاستثناءات المسموحة بحظر التجوال خلال اوقات الدوام الرسمي (حصرا).

ولفت إلى التزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتهيئة مواد التعقيم والكمامات لملاكاتها مع تطبيق إجراءات التباعد الجسدي ومنع التجمعات.

وأكد على تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي الى اشعار آخر مع شمول أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع بالحظر الكلي الشامل.

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