نادي القوة الجوية ينتظر رد ميداني... أما التجديد او الرحيل

2020/06/25 | 21:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد تنتظر إدارة نادي القوة الجوية، رداً من محترف فريق كرة الصقور زاهر ميداني لحسم موقفه من الاستمرار او الرحيل عن الفريق.وقال مصدر في إدارة النادي في تصريح صحفي، إن “ادارة القوة الجوية عرضت على اللاعب التجديد لموسم اضافي والإدارة تنتظر رد اللاعب على العرض المقدم له”.وأضاف ان “الدارة كانت مرنة في المفوضات وبادرت بحلحلة الأمور المالية بين اللاعب والنادي فيما يخص المستحقات السابقة”، مبيناً ان “إدارة النادي تنتظر رداً من اللاعب خلال اليومين المقبلين”.تجدر الإشارة الى ان اللاعب زاهر ميداني يعد احد الركائز الأساسية بتشكيلة الصقور.

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