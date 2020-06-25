2020/06/25 | 21:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تتوعد الطبيب حامد اللامي بعقوبات ادارية : انه يضلل الرأي العام العهد نيوز حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، كوادرها من نشر فيدوهات تتضمن معلومات غير دقيقة في ظل تفشي كورونا، متوعدة المخالفين باجراءات انضباطية وفقا لقانون موظفي الدولة.وذكرت الوزارة في بيان تلتقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “دائرة التفتيش قسم المسؤولية الطبية […]

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