مدينة سيد الاوصياء للزائرين تعلن عن اصابة مديرها و3 منتسبين اخرين بكورونا

2020/06/25 | 21:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة أعلنت مدينة سيد الاوصياء للزائرين في كربلاء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عن إصابة مديريها بفيروس كورونا بعد أن تحولت المدنية منذ فترة إلى مكان لحجر المصابين بالفيروس.وقال مدير اعلام المدينة علي الحسيني للمعلومة أن “مدير المدينة الحاج مظفر محمد وثلاثة منتسبين أثبتت نتائج تحاليلهم اصابتهم بفيروس كورونا نتيجة تعاملهم بشكل مباشر […]

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