2020/06/25 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بامر العمليات المشتركة ..طيران التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية لاسناد جهاز مكافحة الارهاب في جبال مخمور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 21:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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