مقتل مسلح وإصابة 6 مدنيين في قصف يرجح أن يكون تركيا لمنطقة “كونه ماسي”

2020/06/25 | 22:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفر قصف نفذته طائرتان يرجح ان تكونا تابعتين لتركيا، عن مقتل مسلح واصابة ستة مدنيين في مصيف ” كونه ماسي” التابع لقضاء “ماوت” بمحافظة السليمانية.

وذكرت مصادر محلية، ان طائرتين كانت احداهما مسيرة، قامتا باستهداف، مركبة من نوع ” بيك آب”، بداخلها مسلح غير معروف الهوية، يرجح ان يكون من عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، من خلال اطلاق صاروخين باتجاهها، مما أدى الى مقتل المسلح، واصابة ستة مدنيين هم رجلان وامرأتان وطفلان، خمسة منهم من افراد عائلة واحدة، إضافة الى تسببه بأضرار مادية بأحد المحال التجارية القريبة من موقع القصف، وحريق بالمزروعات وقطع خط الكهرباء بالمنطقة.https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2506202017

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