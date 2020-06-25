المساري: من اقصى العيساوي لا يمتلك القرار الآن.. القضاء تعافى والضاري والسليمان لم يرتكبا اعمالاً ارهابية

2020/06/25 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادقال أمين عام حزب الحق، أحمد المساري، اليوم الخميس 25 حزيران، 2020، ان عودة السياسي رافع العيساوي، تعني ان القضاء تعافى من الضغوطات السياسية التي كانت تمارسها الحكومات السابقة، مبينا ان حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي كانت لها قرارات اثرت بالسلب على مجرى العملية السياسية.وقال المساري في حديثه لبرنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة (الشرقية نيوز)، ان "عودة رافع العيساوي تعني ان القضاء تعافى من الضغوطات السياسية التي كانت تمارسها الحكومات السابقة"، مشيرا الى ان "العيساوي استهدف سياسيا في المرحلة السابقة، ولا دليل على اتهامه".وقال "كما ان مثنى حارث الضاري، وعلي حاتم السليمان، لم يصدر بشأنهما أي حكم ولا نعتقد ان عليهم ملفات او انهم متورطان بقضايا إرهابية".ورأى انه "حدث استهداف سياسي ضد قيادات سنية بسبب خصومات سياسية، إذا كانوا مذنبين او غير مذنبين فيجب ان تأخذ العدالة مجراها" مردفاً"محمد الدايني كان محكوماً وعرض نفسه امام القضاء وتمت تبرئته لأنه لم تثبت عليه الاتهامات".وتابع ان الذين اتهموا العيساوي قالوا انه "تجاوز على صلاحياته حين كان وزيرا للمالية بشأن ايفاد طلاب الى الخارج".وتابع ان "ملف العيساوي كان يجب ان يحل في السابق، بعهد حكومتي حيدر العبادي او عادل عبد المهدي لكن من عرقل ذلك زعامات سنية لانهم يعتبرون المبعدين منافسين لهم". وبين ان "الذي استهدف العيساوي في السابق لا يمتلك سيطرة الآن على القضاء والقرار السياسي حالياً"، مضيفا ان "السياسات الخاطئة في عهد حكومة المالكي التي عارضناها أحدثت مشاكل ما زالت اثارها مستمرة حتى الان".وتابع "كثيرون من أبناء السنة مظلومون ويجب ان يعدل قانون العفو العام وينصفهم"، ماضيا بالقول ان "التظاهرات في 2019 هي امتداد لتظاهرات المحافظات الغربية في الأعوام السابقة، المطالب الأربعة عشر التي رفعت هي نفسها مطالب ساحة التحرير".وقال ان "المتضرر من التظاهرات في ساحات الاعتصام هو من دفع تنظيم القاعدة اليها لتشويهها".واضاف ان "كل سياسي منصف يجب ان يدعم عودة العيساوي وطارق الهاشمي ليمثلوا امام القضاء".

وأكد نائب رئيس الجمهورية الأسبق، طارق الهاشمي، استعداده لتسليم نفسه إلى القضاء العراقي، على غرار وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، الذي سلم نفسه للقضاء.وقال الهاشمي، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم): "بالطبع على أتم الاستعداد للقيام بخطوة مماثلة لخطوة العيساوي".وأضاف، أنه “من بين هؤلاء العرب السنة الذين تعرضوا للاستهداف”، قائلا: "لقد برأني الأنتربول عام 2013".وتابع الهاشمي: "أجدد القول أني جاهز للمثول أمام القضاء العراقي في أي وقت من أجل تبرئة ساحتي من جميع التهم المنسوبة إلي، وكل الذي أطلبه ضمانات بالتقاضي العادل ووفقا للدستور، وهذا من حقوقي كمتهم".ورحب الهاشمي بقرار العيساوي تسليم نفسه للقضاء العراقي، والذي جرى، ووصفه بأنه “خبر طيب”.وأشار الى أن خطوة العيساوي تمثل فرصة طيبة للقضاء العراقي ليستعيد استقلاليته وعافيته بعد أن تعرض في الماضي إلى ضغوط وتدخلات عرقلت العدالة وحكم القانون.وأكمل: "سأكون سعيدا للغاية عندما أرى سجل الحكومة العراقية طيبا في ملف حقوق الإنسان".وأعرب الهاشمي عن الأمل أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام إحداث مراجعة شاملة لملفات العديد من السياسيين من العرب السنة في العراق والذين كانوا قد تعرضوا للاستهداف في فترة سابقة.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، الخميس (25 حزيران 2020)، استرجاع المبالغ المالية لأكثر من 5051 موظفاً من مزدوجي الراتب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "لجنة التقاطع الوظيفي في الوزارة تنجز عملها وتنال إشادة ودعم دولة

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الخميس، على ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية والدينية في دفن المتوفين بفايروس كورونا.

وقال البياتي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المجتمع العراقي يتعامل مع حالات الدفن وفق عادات م

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، إنه سيتخذ في القريب العاجل مجموعة من القرارات سيرد عليها بحملة تشويه.

وذكر الكاظمي خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين انه "سعيد بلقاء الأصدقاء من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المساري: من اقصى العيساوي لا يمتلك القرار الآن.. القضاء تعافى والضاري والسليمان لم يرتكبا اعمالاً ارهابية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المساري: من اقصى العيساوي لا يمتلك القرار الآن.. القضاء تعافى والضاري والسليمان لم يرتكبا اعمالاً ارهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).