مصدر يرجح فرض حظر تجوال شامل في ديالى الاسبوع المقبل

2020/06/25 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

رجح مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة الاسبوع المقبل.

وقال ا...





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