2020/06/25 | 22:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي يوم الخميس عن نية الإدارة المحلية في محافظة ديالى فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوعين لاحتواء إصابات متزايدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ مثنى التميمي سيتخذ قرار فرض حظر مشدد للتجوال في جميع أنحاء المحافظة اعتباراً من يوم الأحد المصادف ٢٠٢٠/٦/٢٨ ولمدة أسبوعين بسبب تزايد اعداد الاصابات فيروس كورونا".

وأضاف المصدر أن تفاصيل وضوابط الحظر ستعلن لاحقاً.

وكانت محافظات النجف وكربلاء وذي قار والديوانية وبابل قد فرضت حظر التجوال الشامل الأسبوع الجاري لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ويسجل العراق إصابات ووفيات متزايدة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي.

وأعلنت الصحة العراقية الخميس أرقاما يومية غير مسبوقة بحالات كورونا، بـ2437 إصابة و107 وفيات، ما رفع الحصيلة إلى 39139 إصابة بينها 1437.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: حظر تجوال شامل لأسبوعين في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: حظر تجوال شامل لأسبوعين في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).