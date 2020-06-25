صحة ميسان تعلن عن نصب خزان للاوكسجين السائل في مركز كوفيد19

2020/06/25 | 22:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان،الخميس، عن نصبها خزان للاوكسجين السائل لمركز كوفيد19 كأجراء احترازي.وقال بيان الدائرة أن مدير الصحة علي العلاق اطلع عند زيارته المركز على نصب خزان بسعة 10 الاف لتر (اي ما يعادل 11طن ) منشأ تركي، مشيرا إلى أن الكمية تعادل ما يقارب1750اسطوانة اوكسجين في وقت الذروة تكفي لمدة […]

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