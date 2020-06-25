تجهيز صحة ذي قار ب 39 طن من الاوكسجين السائل

2020/06/25 | 22:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الخميس ، عن وصول 39 طن من الاوكسجين السائل من وزارة الصحة والشركات المتعاقدة معها .وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي ارسل 10 طن من الاوكسجين السائل الى مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية […]

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