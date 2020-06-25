تعرف على مواصفات هاتف OnеPlus الجديد

2020/06/25 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اشتهرت شركة OnеPlus الصينية في الأعوام الأخيرة بإطلاقها أفضل الهواتف وبأسعار منافسة جدا، وتتحضر حاليا للإعلان عن هاتف تتحدى فيه أجهزة سامسونغ وآبل.وكانت الشائعات التي انتشرت حول الهاتف المنتظر في شهر مارس الفائت قد أشارت إلى أنه سيطرح تحت OnеPlus Z التجاري، لكن أحدث التسريبات أكدت أنه سيحمل اسم OnеPlus Nord .[…]

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