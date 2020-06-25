إيطاليا تسجل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/25 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت إيطاليا، اليوم الخميس، تسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 30 حالة في الإحصائية اليومية المنشورة أمس الأربعاء.وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 34 حالة، وبلغ عدد الضحايا بالتالي 34678 شخصا منذ بدء […]

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