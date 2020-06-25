صور صادمة.. تخصيص بناية فاخرة لحجر النواب والسياسيين المصابين بفيروس كورونا

2020/06/25 | 22:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت “يس عراق” على صور من مركز التأهيل النفسي الكائن في المنطقة الخضراء مقابل مستشفى ابن سينا، الذي خصص لحجر المصابين من الطبقة السياسية والنواب والحمايات المصابين بفيروس كورونا.وتداول ناشطون هذه الصور، باستغراب، بأن النواب والسياسيين يحجرون بأماكن فاخرة والمواطن العادي يموت من نقص الأوكسجين.

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