على الحكومة مراعاة مطاليب المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي

2020/06/25 | 22:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الخميس، الحكومة العراقية ان تراعي مطاليب المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي....

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