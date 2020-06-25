الكاظمي يبلغ وفد اتحاد الأدباء في العراق دعمه للحركة الثقافية

2020/06/25 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، وفداً من الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان الخميس، إن “الوفد استعرض خلال اللقاء، مسيرة الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، ودوره في رفد الساحة المحلية والعربية بالنتاج الثقافي المتنوّع، فضلا عن مساهمته في خدمة الثقافة والوطن، كما […]

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