دون ليمون و مارتن لوثر كينغ و الثورة التي نحتاج - شادي الشماوي

2020/06/25 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 652 ، 15 جوان 2020: https://revcom.us/a/652/bob-avakian_don-lemon-martin-luther-king-and-the-revolution-we-need-en.htmlفي المدّة الأخيرة ، تحدّث مقدّم برامج بقناة السى أن أن ، دون ليمون ، عن قراءة جديدة قام به ......





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