2020/06/25 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 634 ، 14 فيفري 2020 https://revcom.us/a/634/bob-avakian-on-the-law-justice-and-ending-oppression-en.htmlنشأ بوب أفاكيان في بركلي بكاليفورنيا ، في خمسينات القرن العشرين ، زمن كان يتمّ فيه تحدّى الميز في المحاكم و في الشوارع ،و كانت فيه قضا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوب أفاكيان و القانون و العدالة و وضع نهاية للإضطهاد و الإستغلال - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوب أفاكيان و القانون و العدالة و وضع نهاية للإضطهاد و الإستغلال - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).