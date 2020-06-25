للباطرونا -رب- يحميها.. - حسن أحراث

2020/06/25 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث عمال امانور بين المطرقة والسندانكان لوقفات عمال امانور أن تقمع عاجلا أم آجلا.



لأن القاعدة هي قمع كافة الأشكال النضالية الموجعة والمزعجة.



أما الاستثناء فهو "عدم التدخل" بغاية مرور العاصفة، وانتظار هدوئها، أو الأصح استنزافها على طريق تدميرها.فواهم من يعتقد أن الأوصياء على "القانون" سيضغطون من أجل إيجاد حل عادل لقضية العمال يجنبهم شر التشرد والضياع! إن مختلف أجهزة النظام مبرمجة على القمع ......





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