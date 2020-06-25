2020/06/25 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ بابل حسن منديل السرياوي، اليوم الخميس، وجود شحّ بغاز الأوكسجين الطبي في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السرياوي ينفي وجود شح بغاز الاوكسجين في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السرياوي ينفي وجود شح بغاز الاوكسجين في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).