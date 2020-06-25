الفيفا يخصص 1.5 مليار دولار للاتحادات الأعضاء لمواجهة كورونا

2020/06/25 | 22:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على خطة مساعدة، سيتم بموجبها تخصيص نحو 1.5 مليار دولار للاتحادات الأعضاء للقضاء على العواقب الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، وأفاد الموقع الرسمي للفيفا بأنه تم تطوير الخطة من قبل إدارة الـ”فيفا” بالتعاون الوثيق مع ممثلي الاتحادات، وتمت الموافقة على الخطة بالإجماع.وسيتم تقديم الدعم […]

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