2020/06/25 | 22:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة: نتواصل مع روسيا بشأن علاج كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 22:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: نتواصل مع روسيا بشأن علاج كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: نتواصل مع روسيا بشأن علاج كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).