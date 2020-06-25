2020/06/25 | 22:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تويتر ’يخرس’ الحساب المزيف لطيف سامي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 22:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر ’يخرس’ الحساب المزيف لطيف سامي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر ’يخرس’ الحساب المزيف لطيف سامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).