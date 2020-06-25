ثاني مرحلة من تخفيف الحجر.. الحياة تعود إلى شوارع المغرب

2020/06/25 | 22:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الحياة تدب من جديد، اليوم الخميس، في مختلف مناطق المملكة المغربية، بعد بدء سريان الإجراءات والتدابير المؤطرة للمرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”.وكانت السلطات أقرت المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي أخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك […]

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