محافظ البنك المركزي يعلق بشأن مفهوم احتياطي العملة الاجنبية واستخداماته

2020/06/25 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل حول ما يتداوله البعض فيما يخص استخدامات ومفهوم ا...





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