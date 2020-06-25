بالوثيقة.. خلية ازمة ذي قار تصدر حزمة جديدة من القرارات

2020/06/25 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

اصدرت خلية الازمة في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، حزمة جديدة من القرارات لمواجهة كورونا.

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بغداد اليوم - بغداد

علق محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل حول ما يتداوله البعض فيما يخص استخدامات ومفهوم احتياطي العملة الاجنبية ( نقد ، ودائع ، سندات ، ذهب ).

وأضاف، "لدى البنك المركزي بما يلي : للأسف البعض يفهم الاحتياطيات الأ

بغداد اليوم- بغداد

علق المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة النجف، سالم الحميداوي، على قرار المحافظة باعادة فرض حظر التجوال الشامل بالتزامن مع تسارع تفشي فيروس كورونا، فيما اكد وصول الفيروس الى مراحل خطيرة ومميتة.

وقال الحميداوي حديث لـ(بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

اعلن عضو لجنة الازمة النيابية النائب علي الغانمي، اليوم الخميس، دعم لجنته فرض حظر شامل في البلاد على ان يكون صارما في التطبيق لمواجهة التصاعد الحالي بعدد المصابين بفيروس كورونا بعج تسجيل 2200 اصابة امس فيما وضع شرطين لانجاحها.

وق

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