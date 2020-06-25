الصحة: سنوفر علاج كورونا الروسي في حال استكمال الاجراءات المعتمدة لأي دواء

2020/06/25 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

تعلن وزارة الصحة والبيئة انها تستخدم بروتوكولًا علاجيًا معتمدًا في كل دول العالم ومقر من منظمة الصحة العالمية وتح...





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