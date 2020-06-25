نائب يحذر من حصول

2020/06/25 | 22:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد طالب النائب عن كتلة سائرون برهان المعموري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الصحة حسن التميمي بضرورة استبدال بعض المدراء العامين في بعض المحافظات الذين أخفقوا بأداء مهامها بالاضافة الى بعض المدراء العامين في الوزارة ممن أخفقوا بأداء مهامهم بتطويق ازمة وباء فيروس كورونا".وشدد المعموري في بيان على إن "الوضع الصحي ذاهب الى المجهول وخاصة في المحافظات التي شهدت اعدادا مرتفعة من الاصابات بعد إخفاق واضح من قبل بعض المدراء في تطويق الأزمة وعدم اللامبالاة سببت بتزايد أعداد الإصابات والوفيات فضلاً عن عدم متابعة ميدانية وحقيقية لعمل الكوادر والمستشفيات وذلك يُعد استهانةً بارواح المواطنين وتخاذل واضح من المدراء الذين ما زال أغلبهم يعمل بالوكالة ومنهم بالاصالة وهذا بحد ذاته مخالفة صريحة وواضحة مع انهاء جميع المناصب بالوكالة".وحدد "مهلة لا تتجاوز٧ ايام لتدارك الأمر قبل خروج الوضع الصحي الراهن عن السيطرة من خلال استبدال المدراء والكوادر المتقدمة بالوزارة ممن هم مازال عملهم بالوكالة وممن فشلوا بأداء عملهم من خلال المتابعات الميدانية ووضع الخطط الصحية الرصينة لتطويق انتشار وباء فيروس كورونا وهذا يقع على عاتق السلطة التنفيذية التي تتحمل المسؤولية أمام الله والشعب من الفشل الذي سيتسبب بكارثة حقيقية إن لم يتم معالجة الامر سريعاً".وأكد المعموري ان "يكون الاستبدال مركزيا من الحكومة ووزارة الصحة" مشيداً بعمل الكوادر الصحية التي تقدم جهداً مشكوراً وهي إذ تعرض حياتها للخطر وهي بالخطوط الصد الأولى وهي تحتاج دعم من خلال توفير مستلزمات وملابس وقاية واجهزة تنفس واوكسجين وادوية لان الكوادر لا تتحمل سوء ادارة المديريات العامة ونسمع بالدعم من الحكومة المركزية ولكن لاشي ملموس على ارض الواقع".

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