نقاش حول كورونا وراء سقوط طائرة كراتشي

2020/06/25 | 22:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال وزير الطيران الباكستاني، اليوم الخميس، إن نتائج التحقيق الخاصة بسقوط طائرة تابعة للخطوط الوطنية الباكستانية الشهر الماضي أفادت بتحطمها نتيجة انشغال قائدها ومساعده بنقاش عن مخاطر فيروس كورونا المستجد.وسقطت الطائرة فوق منطقة سكنية مما أدى لمقتل 98 شخصاً كانوا على متنها بالإضافة لطفل على الأرض إثر فشل محركيها أثناء الهبوط بمطار كراتشي يوم […]

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