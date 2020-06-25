غوغل ستدفع الأموال مقابل” الأخبار” لبعض وسائل الإعلام

2020/06/25 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة غوغل أنها بصدد استحداث برنامج خاص ستدفع فيه الأموال لبعض وسائل الإعلام وصناع المحتوى مقابل ما سمته بـ “الأخبار ذات الجودة العالية”.وقالت غوغل في بيان حول الموضوع “نعلن اليوم أن برنامج ترخيص المحتوى الذي ستدفع ضمنه الأموال لعدد من صانعي المحتوى ووسائل الإعلام مقابل المحتوى عالي الجودة سينطلق العام الجاري”.[…]

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