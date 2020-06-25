مستشار بالصحة يعلق على ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا ويحذر من الوصول إلى هذه المرحلة

2020/06/25 | 22:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المستشار السابق في وزارة الصحة، عبد الأمير المختار، الخميس، على ارتفاع حالات الإصابات والوفيات المسجلة لهذا اليوم بفيروس كورونا في عموم البلاد.وقال المختار في حديث لـ”العهد”، إن “ارتفاع الإصابات والوفيات ينذر بخطورة الوضع الصحي”، مبينا أن “الجهود الكبيرة من كوادر وزارة الصحة للسيطرة على وباء كورونا”.وأردف، أن “هناك غياب للخطط وتغيير في […]

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