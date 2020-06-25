لموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

2020/06/25 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق تم فحص ( 11370 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (488803 ) سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2437) أصابة في […]

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