حركة النجباء تُعزي المسلمين بذكرى استشهاد السيد الصدر

2020/06/25 | 22:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى الأمين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء الشيخ ” اكرم الكعبي ” بذكر استشهاد محمد محمد صادق الصدر ( قدس الله نفسه الزكية ) ....

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