2020/06/25 | 22:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تسجل 16 حالة وفاة و195 اصابة كورونا خلال 24 ساعة

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