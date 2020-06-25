(فيديو) بشار إسماعيل يوضّح موقفه من إنتاج موسم جديد لـ مرايا: «رح نعمل مرايا فوق بالسما»

2020/06/25 | 22:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفنّان والممثل السوري “بشار إسماعيل” إنه لا يتوقع نجاح إنتاج جزء إضافي من مسلسل «مرايا»، وذلك بسبب أن معظم أبطال المسلسل لم يعودوا موجودين بعد أن غيّبهم الموت خلال السنوات الماضية.وأضاف إسماعيل في…

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