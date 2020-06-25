إصابة جميع منتسبي “العتبة الكاظمية” بـ “كورونا”.. ارتفاع جديد للإصابات والوفيات بالعراق

2020/06/25 | 22:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل وباء #كورونا التفشي بقوة في #العراق، فبعد تفشيه في الأوساط الفنية، الرياضية، والسياسية، ها هو يتجه نحو المنتسبين في المراقد والعتبات الدينية، وسط فشل في احتوائه.قالت عضو #البرلمان_العراقي “عالية نصيف”، إن جميع منتسبي…

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