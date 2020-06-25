الاصطياف على الساحل السوري للمسؤولين والمتعاملين بالدولار فقط!

2020/06/25 | 22:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع رفع إجراءات الإغلاق المؤقت بسبب #كورونا، عن مختلف الفعاليات #الاقتصادية، أعلنت منتجعات الساحل السوري عن بدء استقبالها النزلاء بأسعار وصفها البعض بغير المناسبة لشريحة واسعة من السوريين، بخاصة مع تضخم #الأسعار، وانحسار الإنفاق على…

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