2020/06/25 | 22:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جمع أرسنال أول نقاط له منذ استئناف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مستضيفه ساوثامبتون يوم الخميس وساهم حارس أصحاب الضيافة أليكس مكارثي في هذا الانتصار.

ومرر مكارثي كرة بشكل خاطئ في الدقيقة 20 ليسمح لمهاجم أرسنال إيدي نكيتياه (21 عاما) بالتسجيل بعد أن سار بمفرده نحو المرمى الخالي كما كان الحارس مسؤولا عن هدف متأخر هو الأول لجو ويلوك في المسابقة.

وعقب خسارتين أمام مانشستر سيتي وبرايتون أند هوف ألبيون تراجع أرسنال للمركز 11 لكن انتصاره يوم الخميس صعد به للمركز التاسع برصيد 43 نقطة من 31 مباراة بفارق ثماني نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي يواجه سيتي في وقت لاحق.

واستحق أرسنال التقدم في الشوط الأول وسط أعلى درجة حرارة بالعام بعد أن سدد بيير-إيمريك أوباميانج في العارضة قبل وقت قصير من هدف نكيتياه.

وسدد ناثان ريدموند لاعب ساوثامبتون في الشباك الجانبية وتصدى حارس أرسنال إميليانو مارتينيز لتسديدة شين لونج القوية لكن تعرض أصحاب الضيافة لضربة عند طرد جاك ستيفنز في الدقيقة 84 لعرقلة أوباميانج.

وضمن ويلوك الانتصار في الدقيقة 87 حين فشل مكارثي في التعامل مع تسديدة قوية.



ورغم الهزيمة يبدو ساوثامبتون بمأمن في المركز 14 بفارق عشر نقاط فوق منطقة الهبوط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آرسنال يعود للانتصارات من بوابة ساوثامبتون) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آرسنال يعود للانتصارات من بوابة ساوثامبتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).