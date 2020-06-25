الراديكالية العراقية : أيديولوجية الأزمة والتأزم - ميثم الجنابي

2020/06/25 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي الراديكالية العراقية الجديدة، وبالأخص في نماذجها الدينية لا تعمل في الواقع إلا على استعادة العنف المنظم للسلطة بطريقة «اجتماعية».



بمعنى محاولتها توسيع مدى العنف من خلال إشراك الفئات الاجتماعية المهمشة.



وهي عملية متناقضة سوف تسرع من اغترابها الشامل عن المجتمع نفسه.



وذلك لأنها لا تمتلك إمكانية التأثير المادي والمعنوي الذي تمتلكه الراديكالية المتسلطة.



وفي مجرى هذه العملية المتناقضة تساهم الراديكالية ......





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