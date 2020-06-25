متى سيحطمون عندنا النصب التذكارية؟ - جدعون ليفي

2020/06/25 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدعون_ليفي *في أميركا بدأوا بإزالة التماثيل التي ترمز الى العبودية والعنصرية وطرد السكان الأصليين.



في حين أننا ما زلنا نخلد مثل هؤلاء الابطال المزيفين.



فمتى سيتجرأ أحد في اسرائيل على ازالة النصب التذكارية التي تخلد هؤلاء الابطال المزيفين* أميركا تحطم الآن تماثيلها واكاذيبها.



واسطورة بعد اسطورة يتم تدميرها.



تمثال ثيودور روزفلت وهو يركب على حصانه، أفرو- أميركي وأميركي من مواليد الب ......





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