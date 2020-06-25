محافظ البنك المركزي يوضح مفهوم احتياطي العملة الاجنبية واستخداماته

2020/06/25 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، اليوم الخميس، توضيحا حول استخدامات ومفهوم احتياطي العملة الاجنبية ( نقد ، ودائع ، سندات ، ذهب ) لدى البنك المركزي.

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